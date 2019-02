Promo JCO Spesial Hari Valentine 14 Februari 2019, Rp 25 Ribu untuk Semua Minuman

TRIBUNJABAR.ID - Gerai makanan J.CO kembali memanjakan para konsumennya dengan promo menarik.

Kali ini, menyambut hari Valentine, J.CO memberikan promo di menu minumannya.

Di hari kasih sayang tersebut, semua minuman di J.CO hanya dibanderol dengan harga Rp25 ribu.

Promo ini hanya berlaku satu hari, yakni pada Kamis (14/2/2019).

Berikut syarat dan ketentuan promonya, dikutip dari Instagram @giladiskonn:

- Min pembelian 2 beverages uk due.

- Harga berbeda di JCO Jayapura

- Berlaku di seluruh store kecuali JCO Bandara Soetta

- Tidak dapat digabung dengan promosi lainnya.

- Hanya berlaku di tanggal 14 Februari 2019

- Berlaku di seluruh varian minuman di J.Co

"Bersiap untuk merayakan hari kasih sayang, Valentine’s Day Special for you and your loved ones

All Beverages Due

Only 25rb*

Promo berlaku pada tanggal 14 Februari 2019.

Berlaku di seluruh Store JCO Indonesia, kecuali JCO Bandara Soetta," tulis akun @jcoindonesia, Rabu (13/2/2019).



Tunggu apa lagi?

Promo hanya berlaku satu hari lho!

Buruan ke outlet J.CO terdekat di kotamu dan dapatkan promo menariknya!

