Pedagang Ingin Segera Tempati Pasar Sumber, Keluhkan Pasar Darurat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Sejumlah pedagang sedang mempersiapkan barang-barang dagangannya untuk segera menempati Pasar Sumber, Kabupaten Cirebon, yang direncanakan bisa kembali ditempati pada tanggal 15 Februari mendatang.

Selama ini mereka berjualan di pasar darurat yang tidak jauh dari lokasi Pasar Sumber.

Seorang pedagang, Urip (62), menginginkan segera menempati pasar yang sudah selesai direvitalisasi tersebut.

"Inginnya cepat pindah, penghasilan di pasar darurat lebih sedikit dari pasar ini. Dulu kan saya di sini jualan juga, itu penghasilan lebih besar. Sejak kebakaran tahun 2015, menempati pasar darurat dan penghasilannya lebih sedikit," kata dia saat ditemui di Pasar Sumber, Rabu (13/2/2019).

Saat kebakaran tersebut, Urip mengalami kerugian lebih dari Rp 100 juta.

Ia berharap Persatuan Pedagang Pasar Sumber dan dinas terkait segera menyelesaikan permasalahan pedagang lemprakan.

Pasalnya, adanya penolakan dari pemilik toko kepada pedagang lemparakan akan berdampak pada pedagang yang lainnya.

"Katanya sih Sabtu (16/2/2019) itu pasar darurat harus sudah kosong. Jadi kami akan pindah hari Jumat (15/2/2019)," tambahnya.

Sebagai pedagang yang menempati ruko, Urip harus membayar Rp 2.400,00 per hari hari untuk biaya restribusi, biaya kebersihan Rp 500,00 per hari, dan biaya keamanan Rp 500,00 per hari.

