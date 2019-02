Makan Malam Romantis Bertabur Bintang Saat Hari Valentine di Vesper Sky Bar & Lounge

Poster acara valentine di vesper sky bar and lounge

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Makan malam romantis bertabur bintang akan membuat momen Hari Valentine Anda tak akan terlupakan bersama pasangan.

Pemandangan kota, gemerlap lampu cahaya, dan taburan bintang di langit bisa Anda nikmati di Vesper Sky Bar & Lounge.

Vesper Sky Bar & Lounge tepatnya berada di lantai 12 Hotel De Paviljoen, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung.

Berbagi kasih sayang memang tak mesti dirayakan setiap 14 Februari, namun jika Anda ingin merayakan momen spesial ini tidak ada salahnya.

Marketing Communication De Paviljoen, Malinda Dinangrit hotel de Paviljoen Bandung turut menyemarakkan momen Valentine ini dengan memberikan penawaran menarik bagi para pasangan yang ingin merasakan makan malam dengan nuansa romantis.

"Kami menyediakan paket makan malam dengan harga Rp 490.000 nett per pasangan dengan menikmati sajian menu spesial dan penampilan band SHE," ujar Malinda, Rabu(13/2/2019).

Band SHE (Sound and Harmony Eclectic) adalah band asal Bandung yang telah terbentuk tahun 2000 yang kini beranggotakan empat wanita Bandung yang pandai bermain musik.

Selain lantunan musik yang indah dari SHE, Anda juga bisa menikmati menu spesial mulai dari salad yang terdiri dari exotic chicken & green salad with feta cheese, soup prawn pumpkin soup with garlic bread.

Untuk menu main course, Anda bisa menikmati oven roasted chicken breast stuffed with mushroom yang disajikan dengan kue kentang dan saus pesto yang creamy.

Lalu ada juga pan seared salmon fillet yang disajikan dengan mashed potato, sayuran dan menu grilled beef medallion, yang ditemani dengan rosti potato, baby vegetable dan saus cabai hijau.

Hidangan penutup di makan malam ini akan disajikan caramel puding dengan cocktail buah.

"Pasangan juga bisa memilih satu botol wine dengan pilihan paket dengan harga Rp 650.000 nett," ujar Malinda.