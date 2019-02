Profil So Ji Sub, Aktor Sohor Korea Pemeran Terius, Sempat Kerja Bareng Song Joong Ki & Jo In Sung

So Ji Sub, aktor sohor dan senior Korea Selatan pemeran drama Terius Behind Me.

TRIBUNJABAR.ID - Bagi pecinta drama Korea, pasti sudah tak asing dengan aktor sohor, So Ji Sub.

So Ji Sub merupakan aktor papan atas Korea Selatan yang memerankan karakter terius di drama korea hits, Terius Behind Me atau My Secret Terius.

Pada drama korea itu, So Ji Sub sukses menaklukan hati pemirsa atas perannya sebagai intel.

Di industri hiburan korea, ia tergolong aktor senior yang sudah malang melintang membintangi belasan drama series dan film layar lebar.

Berkat kemampuan perannya, So Ji Sub bahkan kerap mendapatkan penghargaan atas sebagai aktor terbaik.

Sebelum terjun ke dunia akting, So Ji Sub adalah seorang perenang.

Ia bahkan sempat meraih kejuaraan dalam pertandingan renang di kancah nasional.

Namun, ia kemudian melanjutkan karirnya sebagai model.

Setelah itu, barulah ia menjajaki peran sebagai aktor dalam drama series.

Salah satu drama korea yang meningkatkan popularitasnya, yaitu Memories of Bali atau Something Happened in Bali.