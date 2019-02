KPU KBB Masih Tunggu Data Pasti Jumlah Pemilih Kategori ODGJ

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, NGAMPRAH - KPU Kabupaten Bandung Barat tengah melakukan pendataan terhadap pemilih yang masuk dalam kategori orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) untuk nantinya masuk ke dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu 2019.

Ketua KPU KBB, Adi Saputro mengatakan pihaknya telah mengunjungi rumah sakit jiwa Provinsi Jawa Barat yang ada di Kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Menurutnya, saat ini KPU belum dapat memberikan data yang fix terkait jumlah ODGJ yang ada di Bandung Barat, karena memang para pasien ODGJ di RSJ Cisarua itu masa penyembuhan sekitar 2 hingga 3 minggu.

"Jadi, nanti jika kami sampaikan jumlahnya saat ini, bisa saja ada pasien yang dalam jarak waktu itu bisa pulang dan justru akan menjadi data yang fiktif," katanya, Selasa (12/2/2019).

Pasien ODGJ yang ada di RSJ Cisarua, lanjut Adi memang tak semuanya berasal dari Bandung Barat, melainkan ada dari daerah lainnya. Sehingga, pihaknya mesti mendata ulang pasien-pasien yang memang asli dari KBB untuk masuk ke dalam data pemilih tetap, sedangkan yang dari luar KBB maka nantinya akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing.

"Data masih akan terus terjadi perubahan-perubahan untuk ODGJ sehingga kami belum dapatkan data yang fix, sebab akan berkorelasi pada hari pemilihan. Jadi, kami akan data mereka by name by address agar kami bisa sesuaikan dengan logistik pemilihannya," ujarnya.

Selain itu, Adi juga menegaskan pihaknya tak hanya mendata ODGJ yang ada di rumah sakit jiwa, melainkan mereka pun melakukan pendataan ke pemukiman-pemukiman yang memang ODGJ ini masuk ke dalam kategori tuna grahita.

"Jadi, bukan yang ODGJ yang ada di jalan-jalan (liar) lalu kami data. Kami juga nanti sekitar 1 minggu sebelum pencoblosan akan terus koordinasi dengan RSJ untuk mendapatkan informasi terkini yang memiliki hak pilih," ucap Adi.