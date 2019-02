Nih Deretan Ost Drama Korea yang Pernah Dinyanyikan Seulgi Red Velvet, Lagu ke-4 Bikin Baper

TRIBUNJABAR.ID - Selain ceritanya yang seru dan bikin baper (bawa perasaan), lagu pada ost drama Korea juga kerap mencuri perhatian penonton karena musiknya enak didengar.

Nah, Berbicara tentang lagu soundtrack drama Korea, ada beberapa idol KPop yang mengisi ost drama Korea.

Adapun Seulgi Red Velvet merupakan satu di antara idol KPop yang langganan banget mengisi ost drama Korea.

Hingga kini, Seulgi Red Velvet sudah menyumbang suara untuk beberapa judul drama Korea lho, girls!

Apa saja sih? yuk, simak dan dengarkan ini 4 ost Drama Korea yang dinyanyikan oleh Seulgi Red Velvet, seperti dikutip dari cewekbanget.id.

1. Don't Push Me - ost Uncontrollably Fond

2. I Can Only See You - ost Hwarang

3. Deep Blue Eyes - ost Girls Next Door

4. You Just Like That - ost Blade and Soul

Artikel ini telah tayang di Cewekbanget.id dengan judul 4 OST Drama Korea yang Dinyanyikan oleh Seulgi 'Red Velvet'!