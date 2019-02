Daftar Artis Sabet Penghargaan Grammy Awards 2019, Cardi B Cetak Sejarah

TRIBUNJABAR.ID - Grammy Awards ke-61 telah terselenggara di Staples Center, Los Angeles, AS, pada Minggu (10/2/2019) malam waktu setempat.



Ada 84 kategori penghargaan dalam acara yang dipandu penyanyi Alicia Keys it. Penyanyi country Kacey Musgraves dan rapper

Childish Gambino menjadi peraih piala Grammy terbanyak tahun ini, dengan masing-masing empat trofi.



Salah satunya Musgraves memenangi penghargaan Album of the Year dan Gambino alias Donald Glover menyabet Record of the Year.



Sementara Cardi B mencetak sejarah dengan menjadi penyanyi perempuan pertama yang membawa pulang piala Best Rap Album sebagai artis solo.



Berikut ini daftar pemenang kategori utama Grammy Awards 2019:



Record of the Year



“This Is America” — Childish Gambino



Album of the Year



“Golden Hour” — Kacey Musgraves