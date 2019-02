Wanita Berhijab Menangis, Memaksa Bertemu dan Berfoto Bareng Marc Marquez di Gedung Sate Bandung

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Seraong wanita penggemar pembalap MotoGP Marc Marquez menangis, memaksa bertemu dengan Marc marquez yang berkunkung ke kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, di Kota Bandung, Sabtu (9/2/2019).

Wanita itu bernama Renny Agustiani.

Dalam video otomotif Kompas, Renny Agustiani yang mengenakan kerudung abu-abu, berkacamata, terus meminta kepada petugas di dalam bus agar bisa menemui Marc Marquez.

Orang-orang di dekatnya memintanya bersabar. Bahkan ada orang yang sampai mengelus punggungnya.

Orang-orang itu meyakinkan Renny Agustiani bakal ketemu Marc Marquez, namun dia harus bersabar.

Tak lama kemudian, Marc Marquez datang dari dalam bus menemui Renny Astuani.

"Oke, oke. Thank you, see you soon (Terimakasih, bakal ketemu Anda segera)," ujarnya sembari melambaikan tangkan kepada orang-orang yang berkerumun di depan pintu bus.

Marc Marquez kemudian mengajak Renny Agustiani masuk ke dalam bus dan berfoto berdua.

Setelah itu, dia kembali ke dalam bus. Para penggemar Marc Marquez tak seberuntung Renni karena pembalap Repsol itu melanjutkan agenda lain di Bandung.

