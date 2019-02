Tragedi di Jalan Braga, 11 Orang Meninggal dalam Sebuah Konser Musik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sabtu, 9 Februari 2008. Tepat hari ini 11 tahun silam tragedi terjadi di Kota Bandung.

Sabtu (9/2/2008) malam. Saat itu penulis tengah berada di kantor Tribun Jabar, yang ketika itu masih ada di Jalan Malabar.

Sekitar pukul 21.00 seorang kawan mengabarkan ditemukan orang yang meninggal dunia di Jalan Braga.

Kebetulan sedang piket, penulis menuju ke Jalan Braga. Malam minggu, kawasan Braga dan sekitarnya sedang padat.

Ternyata, informasi tersebut bukan sekadar ditemukannya orang yang meninggal dunia. Ada tragedi yang terjadi, tepatnya di Gedung Asia Afrika Culture Centre (AACC).

Saat itu di Gedung AACC, kini berganti nama menjadi New Majestic, grup band metal Beside meluncurkan album perdana mereka, Against Ourselves.

Beside Band (DCDC)

Tiket dijual. Massa yang datang membludak melebihi kapastias gedung.

Kapasitas maksimal gedung tersebut sekitar 500 penonton. Namun malam itu yang datang melebihi kapasitas. Polisi menemukan 15 bonggol tiket yang sudah terjual. Setiap bonggol berisi 100 tiket.

Kepanikan terjadi di akhir konser. Massa yang terus berdatangan mencoba masuk, sementara di dalam penuh sesak.

Seorang penonton asal Babakan Ciparay, Agi (19) mengatakan, keadaan di dalam gedung saat pertunjukan penuh sesak.