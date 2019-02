Ingat Alina Kukushkina Pengisi Suara Masha and the Bear? Tak Disangka Begini Penampilannya Sekarang

Alina Kukushkina mantan pengisi suara Masha and the Bear

TRIBUNJABAR.ID - Eks voice talent atau pengisi suara film kartun terlaris asal Rusia, Masha and the Bear, Alina Kukushkina kini telah tumbuh dewasa.

Wajah imut dan cantiknya pengisi suara kartun Masha and the Bear, Alina Kukushkina, kini semakin terlihat aduhai.

Adapun Alina Kukushkina terbilang sukses menjadi pengisi suara kartun Masha and the Bear.

Suara lucunya kala mengisi suara karakter Masha, sangat digemari para penggemar kartun tersebut.

Gadis imut kelahiran Moskow, Rusia 26 September 2001 sudah menjadi pengisi suara karakter Masha pada film kartun Masha and the Bear sejak usianya masih 6 tahun.

Melansir Wikipedia, selain kartun Masha and the Bear, Alina Kukushkina juga pernah menjadi pengisi suara pada film kartun Amerika Serikat, Despicable Me 1, sebagai Agnes, dan Norm of the North pada bulan Maret 2016 sebagai Olympia.

Kini, Alina Kukushkina yang sudah berusia 17 tahun pun semakin terlihat cantik.

Penasaran lihat penampilan terbaru Alina Kukushkina terbaru

