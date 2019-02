Arkavidia 5.0 di Kampus ITB, Kenalkan Startup Indonesia, Pengunjung Bisa Kenali Teknologi Terbaru

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Himpunan Mahasiswa Informatika (HMIF) ITB kembali menyelenggarakan Arkavidia Informatics & IT Festival 5.0 di kampus ITB Jalan Ganesha No 10, Sabtu (9/2/2019).

Arkavidia 5.0 kali ini mengusung tema Awekening Future Generation's Potential Through IT.

Terdapat rangkaian acara di antaranya seminar, talkshow, dan expo yang menampilkan puluhan karya digital startup dari berbagai latar belakang seperti bidang pendidikan, e-commerce, fintech, dan bidang lainnya.

Yusuf Rahmat (20) dan Anisa Sekar (20) Public Relationship acara mengatakan, acara ini dengan skala nasional diharapkan dapat menginspirasi dan memberikan wawasan baru serta dapat memberikan dampak positif untuk masyarakat.

"Acara ini yang kelima kalinya, acara ini diharapkan bisa memperkenalkan teknologi, membangkitkan potensi anak muda, dan tertartik untuk terjun, karena generasi selanjutnya adalah motor penggeraknya," ujar keduanya, saat ditemui Tribun Jabar di Kampus ITB Bandung, Sabtu (9/2/2019).

Untuk seminar sesi pertama dibuka dengan keynote speech dari bidang pendidikan, Menginspirasi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat dalam menjawab tantangan global di bidang IT terkait pendidikan, di antaranya Head of Marketing and Communications HarukaEDU, Zaneti Sugiharti; Head of PR and Marketing Quipper Indonesia, Tri Nuraini; dan Presiden Direktur and CEO IndonesiaX, Lucyanna Pandjaitan.

Adapun pada sesi seminar berikutnya yaitu talkshow mengahadirkan pembicara Syafri Bahar Vice President of Data Science Go-Jek, Reza Aditya Permadi AI Research Manager Bukalapak, dan Eric Cahya Infrastructure Manager Xtremax.

Selain itu, terdapat expo di Lapangan Cinta dan Campus Center Timur ITB yang menghadirkan 30 pameran startup atau IT Festival yang diisi satu di antaranya oleh Inkubator IT HMIF ITB.

Yusuf menjelaskan pameran karya ini bertujuan untuk memperlihatkan karya dan inovasi di bidang keilmuan informatika dan industri kreatif pada masyarakat.

"Di IT Festival juga kamu menyediakan wahana permainan dari beberapa tenan seperti Agate Studio, yaitu virtual reality game yang dapat menghibur para pengunjung dan mendapatkan voucher ice cream gratis," ujarnya.

Dalam IT-Festival ARKAVIDIA, pengunjung dapat menggali informasi, melihat produk-produk inovatif terbaru, berinteraksi secara langsung teknologi-teknologi terkini, juga menikmati makanan di foodcourt yang sediakan.

Adapun masih dalam rangkaian acara, diselenggarakan juga Lomba mengenai ide pengembangan perangkat lunak yang lebih dikenal sebagai Arkavidia Software Technovation Competition yang diikuti oleh tim-tim dari berbagai universitas dari seluruh Indonesia.

Beberapa pre even sebelumnya, juga telah dilaksanakan seperti coding class, lomba project data sains, dan global game yaitu lomba membuat game terbuka umum.

Dengan diadakannya IT-Festival ini, Yusuf mengatakan diharapkan masyarakat khususnya generasi muda dapat mengenal karya pelaku industri kreatif dan terinspirasi untuk berkarya di Indonesia.