Profil Park Seo Joon, Aktor Ganteng di What's Wrong Secretary Kim, Berteman Dekat dengan V BTS

TRIBUNJABAR.ID - Anda nonton drama korea yang hits What's Wrong Secretary Kim?

Pemeran utamanya adalah Park Seo Joon, aktor ganteng yang mainkan karakter bos perusahan yang dingin juga romantis, Lee Young Joon.

Di drama What's Wrong Secretary Kim, Park Seo Joon beradu peran dengan Park Min Young yang memerankan karakter, Kim Mi So.

Berkat drama korea tersebut, Park Seo Joon pun dikelilingi banyak penggemar.

Kemampuannya dalam berperan menaklukkan hati para pemirsa.

Di Korea Selatan, drama tersebut masuk ke dalam jajaran tayangan tertinggi.

Kini, di Indonesia pun drama ini tayang di TRANS TV dan menarik perhatian pemirsa.

Sebelum What's Wrong Secretary Kim, Park Seo Joon pun menuai pujian atas perannya dalam drama Fight For My Way.

Drama tersebut, Park Seo Joon totalitas memerankan karakter atlet MMA.

Ia beradu peran dengan aktris yang juga sedang naik daun, Kim Ji Won.