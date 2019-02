Maia Estianty Menulis Soal Memaafkan Orang yang Telah Menyakiti di Akunnya

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA -- Artis musik Maia Estianty (43) sejak beberapa waktu lalu suka memberi kata-kata mutiara atau kata-kata bijak pada foto atau gambar yang diunggahnya ke akun Instagram-nya, @maiaestiantyreal.

Jumat ini (8/2/2019), dikutip dari Kompas.com, Maia mengunggah foto dirinya dengan latar belakang pemandangan laut biru.

Untuk foto itu ia juga menulis kata-kata mutiara.

"Maafkan Orang yang Telah Menyakitimu Karena Kedamaian Bukan Milik Mereka yang Pendendam dan Pembenci. Apakah Kamu Tidak Ingin Allah juga Mengampunimu?" tulis istri pengusaha Irwan D Musrry ini.

Selain dalam bahasa Indonesia, Maia Estianty menulis pula kata-kata bijak itu dalam bahasa Inggris.

"Forgive People Who Have Hurt You Because Peace Is Not Belong To Those Who Are Vindictive and Hateful. Would You Not Like God (Allah) should Forgive You...?#quotesoftheday #maiaestianty #diarymaia #semakintuasemakinbahagia #happywife #happyperson," tulisnya lagi.

Kata-kata mutiara tersebut mendapat tanggapan positif dari para pengikutnya.

"Keren Bunda.... sebagai publik figure Bunda Maia selalu mencontohkan yg baik2.... semoga tetap bisa menjaga diri selamanya.. istiqomah... amin...," tulis pemilik akun @yosepha9.

Komentar itu dijawab oleh Maia Estianty.

"Kita bukan manusia sempurna atau bersih dari dosa, tetapi memperbaiki diri adalah lebih baik daripada tidak sama sekali," balas Maia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Maia Estianty: Maafkan Orang yang Telah Menyakitimu"

• Ini Jawaban Gisel saat Ditanya soal Menikah Lagi, Cerainya Baru Belasan Hari Lalu

• Aura Kasih Akhirnya Bicara Soal Kabar Ada Video Dirinya dengan Ariel Noah