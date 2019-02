Mulan Jameela: Saya Masih Banyak Kekurangan, Makannya Saya Datang ke Kajian

TRIBUNJABAR.ID - Belakangan ini, penyanyi Mulan Jameela memang sudah jarang terlihat di layar kaca.

Mulan Jameela justru lebih sering terlihat saat menghadiri acara-acara kajian agama Islam bersama sejumlah selebritis hijrah lainnya.

Kendati begitu, Mulan Jameela mengaku masih menerima tawaran menyanyi secara off air.

"Aku masih nyanyi, masih kerja off air, masih terima off air cuma mungkin on air-nya aja yang udah jarang banget," ucap Mulan seperti dikutip dari tayangan YouTube ANTV News Plus yang dipublikasikan Selasa (22/1/2019).

Istri Ahmad Dhani itu pun mengatakan, tidak begitu membatasi kegiatan menyanyi, tapi dirinya memang lebih memilih untuk fokus menghadiri kajian agama Islam.

"Kalau membatasi banget sih nggak, dijalani aja natural. Lebih konsentrasi untuk dateng ke majelis ilmu karena masih banyak banget kekurangannya," ujarnya lagi.

Adapun Mulan Jameela pun menampik jika dirinya dikatakan menghadiri kajian lantaran bosan berada di rumah.

"Kalau merasa bete terus dateng ke kajian itu namanya orang sombong, ya karena saya merasa bahwa saya banyak kurangnya makanya saya dateng ke kajian," terang Mulan.

"Jadwal kajian tuh justru menyesuaikan, kalau memang pas aku waktunya bisa dan dibolehkan oleh suami, anak-anak juga bisa ditinggalin, ya baru bisa kajian," sambungnya lagi.

Mulan Jameela diketahui mulai berhijrah sejak keberangkatannya ke Palestina bulan April 2018 lalu.

Pelantun 'Makhluk Tuhan Paling Sexy' itu menerangkan proses hijrahnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil akumulatif dari berbagai alasan.

Titik balik proses hijrah terjadi saat Mulan bersama Ahmad Dhani sedang berada dalam penerbangan menuju Palestina.

"Salah satu yang bikin semakin yakin (hijrah) mungkin perjalanan dari Jakarta ke Palestina, aku di pesawat sempat ngalamin pesawat goyang banget yang bikin aku lumayan ada rasa ketakutan dan merasakan kayaknya aku udah meninggal nih saat itu," ungkapnya saat ditemui Grid.IDdi Menara 165, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (16/9/2018).