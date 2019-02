Ekonom Unhas Ini Sebut Indonesia Harus Memaksimalkan Produksi CPO sebagai Energi Terbarukan

Ekonom Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr M Syarkawi Rauf SE ME menjelaskan terkait manfaat CPO bagi energi terbarukan, saat ditemui di rumah pemenangan Jokowi-Maruf Amin, Jalan Tamblong, Kota Bandung, Minggu (3/2/2019).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kian menipisnya cadangan energi berbahan bakar fosil, seperti migas dan batubara saat ini, Indonesia harus berpikir keras mewujudkan energi terbarukan dalam waktu cepat, salah satunya memanfaatkan crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit menjadi Biodiesel.

Terlebih Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar, dengan produksi yang mencapai 30 juta ton per tahun dan areal kepemilikan yang mencapai 14 juta hektare yang tersebar di Riau, Kalimantan tengah dan Kaltim.

Ekonom Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr M Syarkawi Rauf SE ME mengatakan, dari 14 juta hektare tersebut dikuasai masyarakat sekitar 5,6 juta hektare, sebanyak 7,7 juta hektare merupakan milik swasta, dan separuhnya milik negara melalui beberapa perusahan perkebunannya.

"Sehingga persoalan-persoalan yang kaitannya dengan kepemilikan lahan seharusnya tidak menjadi masalah bagi negara kita kedepan. Tapi yang jadi masalah, saat ini kita over production CPO, maka harganya cenderung mengalami penurunan. Dimana biasanya harga kelapa sawit di tingkat petani pada akhir tahun dulunya hanya Rp. 5.100 per kilo tapi saat ini meningkat jadi Rp. 7200 per kilo CPO," ujarnya saat ditemui di rumah pemenangan Jokowi - Maruf Amin, Jalan Tamblong, Minggu (3/2).

Maka langkah yang perlu dilakukan pemerintah adalah, melakukan moratorium pembukaan lahan perkebunan baru untuk kelapa sawit. Menghentikan sementara pungutan pajak ekspor, yang dapat mengangkat harga CPO Indonesia.

Meskipun merupakan produsen tersebar bersama Malaysia, tapi penentu harga CPO itu bukan kedua negara ini, melainkan masih dilakukan di bursa komoditi internasional, utamanya para pembeli yang berada di negara Eropa, India, dan China. Sehingga selama ini kita masih bergantung pada mereka.

"Maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan permintaan sawit di dalam negeri itu bisa tumbuh, salah satunya secara masif lewat konversi B20 (20 persen berbahan bakar dasar minyak sawit, dan 80 persen energi fosil atau diesel) menjadi B50, bahkan B80," ucapnya.

Bahkan, lanjutnya, secara hitungan kalkulasi seandainya Indonesia ada satu juta kendaraan per tahun, maka hal ini menjadi pasar yang sangat menjanjikan untuk CPO menjadi Biosolar di dalam negeri, bahkan pasar di Asean yang pertumbuhannya mencapai empat juta kendaraan per tahun.

Dampak Positif