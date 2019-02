Real Madrid vs Barcelona di Semifinal Copa del Rey, El Real Dihantui El Clasico Tanpa Ronaldo

Bentrokan antara Real Madrid vs Barcelona dalam perebutan tiket final Copa del Rey 2019 itu sesuai pengundian di markas Real Betis, Stadion Benito Villamarin, Jumat (1/2/2019).

TRIBUNJABAR.ID- Laga el clasico Real Madrid vs Barcelona akan menjadi partai seru di semifinal Copa del Rey 2019.

Bentrokan antara Real Madrid vs Barcelona dalam perebutan tiket final Copa del Rey 2019 itu sesuai pengundian di markas Real Betis, Stadion Benito Villamarin, Jumat (1/2/2019).

Partai panas, el clasico, Real Madrid vs Barcelona bakal berlangsung home and away alias kandang dan tandang.

Bentrokan pertama dijadwalkan berlangsung di markas Barcelona, Stadion Camp Nou, pada Rabu (6/2/2019).

Lalu, leg kedua di markas Real Madrid Stadion Santiago Bernabeu digelar pada Rabu (27/2/2019).

• Menjelang Laga Manchester City vs Arsenal di Liga Inggris, Pep Guardiola: Unai Emery Itu Petarung

• Jadwal Liga Inggris Pekan ke-25, Ada Big Match Manchester City vs Arsenal, Liverpool di Laga Penutup

Dilansir dari Transfermarkt, Real Madrid dan Barcelona telah bertemu sebanyak 11 kali di ajang Copa del Rey.

Hasilnya, Real Madrid memenangi 4 laga sementara Barcelona 3 laga sedangkan sisa 4 laga lain berakhir dengan hasil imbang.

Lebih spesifik di babak semifinal Copa del Rey, partai el clasico telah tersaji 4 kali.

Real Madrid masih superior dengan memenangi 2 dari 4 laga tersebut, sementara 2 laga lainnya remis.

Barcelona justru tak pernah menang saat bertemu Real Madrid di semifinal Copa del Rey.