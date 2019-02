Di Bandung, Rizky Nazar, Syifa Hadju, dan Baskara Mahendra Bercerita soal Film The Way I Love You

Syifa Hadju, Rizky Nazar, dan Baskara Mahendra, saat melaksanakan konferensi pers film The Way I Love You, Harris Hotel & Conventions Festival Citylink, Jalan Peta No 241, Bandung, Sabtu (2/2/2019).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Resi Siti Jubaedah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Film The Way I Love You yang akan segera tayang pada 7 Februari 2019 di bioskop ini, ternyata tak hanya mengisahkan tentang kisah masa remaja saja.

Para pemainnya, Rizky Nazar, Syifa Hadju, dan Baskara Mahendra, mengklaim ada kisah tentang kekeluargaan juga di film The Way I Love You.

Hal tersebut mereka katakan saat menggelar konferensi pers di Harris Hotel & Conventions Festival Citylink, Jalan Peta No 241, Bandung, Sabtu (2/2/2019).

Pada film tersebut, Rizky Nazar berperan sebagai Bara, Baskara Mahendra sebagai Rasya, dan Syifa Hadju sebagai Senja.

Film tersebut memang tak hanya menceritakan masa SMA, tetapi bercerita juga tentang keluarga, cinta, dan persahabatan.

Menurut Baskara, film ini bercerita tentang empat karakter dua perempuan, dan dua laki-laki, utamanya itu tentang cerita cinta segi empat.

Pada film tersebut, ke empatnya menunjukkan cara masing-masing karakter, mencintai seseorang melalui perspektifnya masing-masing.

"Di luar itu ada cerita juga tentang keluarga, keluarga apalagi yang dua cewek itu Anya dan Senja sepupuan jadi mereka terlibat rebutan cowo, setelah itu jadi ada masalah keluarganya. Bara juga punya problem dengan keluarganya juga," ujar Baskara.

Baskara juga menyebutkan yang membedakan film tersebut dengan film remaja lainnya adalah, pada film ini lebih melibatkan kisah tentang keluarga.

Dia mengatakan, di film itu tak semua bercerita tentang cinta-cintaan dan tentang remaja.

Menurut Baskara, keseruan lainnya di film tersebut adalah saat banyak momen mengharukannya.

"Kita biasanya film remaja cinta-cintaan, seru-seruan, senyum-senyuman nontonya, justru di film ini ada momen harunya, kalo di sini scene Bara sama ayahnya itu haru banget," ujar Baskara.