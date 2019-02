Peserta Pucuk Cool Jam 2019 akan Unjuk Potensi dan Kreativitas di Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pucuk Harum kembali memanfaatkan platform digital dalam menggelar Pucuk Cool Jam 2019.

Tahun ini, Pucuk Cool Jam berhasil menjaring hampir 300 peserta yang berpartisipasi pada digital audition sejak dibuka pada 12 November 2018 hingga 12 Januari 2019.

Dari jumlah yang telah memenuhi tantangan digital audition, terpilih sebanyak 60 sekolah di wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, dan Makassar yang akan dikunjungi Pucuk Cool Jam Roadshow 2019 pada 22 Januari hingga 13 Februari 2019.

Sebelum puncak penyelenggaraan di Bandung digelar Maret ini, tim dari Pucuk Harum mengunjungi Kantor Harian Pagi Tribun Jabar, Jalan Sekelimus Utara No 2-4, Kota Bandung, Jumat (1/2/2019).

Kunjungan ke media, menurut perwakilan Pucuk Harum, penting dilakukan untuk menjalin sinergi dan berperan untuk turut menyukseskan gelaran acara.

Menurut Brand Executive Pucuk Harum, Debora Christiany Hermanto, di penyelengaraannya yang memasuki tahun keempat, Pucuk Cool Jam hadir di lebih banyak kota agar semakin banyak lagi kesempatan yang diberikan bagi talenta muda Indonesia untuk dapat menampilkan kreativitasnya.

"Adanya perluasan wilayah yaitu Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, dan Makassar yang dikunjungi oleh Pucuk Cool Jam 2019 ini menunjukkan bahwa keempat wilayah ini mempunyai potensi talenta kreatif muda dan kreativitas yang patut untuk terus digali. Hal ini merupakan komitmen kami untuk terus mendukung dan mewujudkan generasi muda Indonesia yang kreatif, dinamis, berani, dan berprestasi melalui gelaran Pucuk Cool Jam 2019 yang #StaycoolNfresh,” ujar Debora, mengutip apa yang disampaikan Erick Harijanto selaku Marketing Manager Teh Pucuk Harum.

Debora mengatakan bahwa pada tahap roadshow ini, ke-60 peserta ditantang unjuk kebolehan mereka di panggung yang telah disediakan.

Satu sekolah terbaik dari setiap wilayah akan berangkat ke Bandung untuk kembali memberikan penampilan terbaik mereka di puncak acara Pucuk Cool Jam Festival 2019 yang akan diselenggarakan di PPI Pussenif Bandung pada 9 Maret 2019 yang juga bertepatan dengan Hari Musik Nasional.

Sementara tim juri, kata Debora, masih melibatkan para juri yang berkompeten baik dari musisi maupun dari institusi yang memiliki kredibilitas di bidang seni seperti M Adri Prakarsa, drummer Band Nidji & Nev selaku perwakilan juri kategori Band dan Evelinn Kurniadi, yang dikenal juga sebagai koreografer acara X Factor Indonesia, Indonesian Idol Junior, Musical Series Stereo, dan We Sing For You selaku juri ekstrakurikuler.

Lebih dari sekedar ruang unjuk bakat dan ekspresi diri, menurut Debora, Pucuk Cool Jam 2019 juga terus berupaya untuk mengembangkan keterampilan bermusik dan kreativitas dari talenta-talenta muda berbakat dengan menggandeng kembali SAE Institute Jakarta, lembaga terkemuka bertaraf Internasional yang telah dikenal sebagai salah satu tempat mengasah kreativitas kaum muda masa kini terutama untuk studi musik yang lebih mendalam, termasuk hal teknis seperti sound engineering.

“Melalui Pucuk Cool Jam ini, Teh Pucuk Harum berharap dapat menjadi wadah kreatif untuk menuangkan minat dan bakat yang dimiliki sekaligus menjadi penyemangat untuk bisa berkolaborasi dan menjaga kekompakkan agar bisa meraih kesuksesan ‘pucuk moment'," katanya. (kemal setia permana)

