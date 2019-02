Kapolda Jabar Memimpin Acara Kirab Pataka Relay dan Kapsul Millenial Road Safety Festival

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto membuka dan melepas Pataka Relay dan Kapsul Millenial Road Safety Tahun 2019 di Mapolda Jabar, Jumat (1/2/2019).

Kegiatan yang merupakan program Pimpinan Polri yang dilaksanakan Polda se-Indonesia termasuk Polda Jabar itu, kata Kapolda Jabar merupakan kegiatan untuk sosialisasi tertib berlalu Lintas.

Visi dan Misi kegiatan itu untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas guna tercapainya tujuan Road Safety To Zero Accident.

Melalui acara tersebut diharapkan agar terbangun budaya tertib lalu lintas khususnya di kalangan generasi millenial, meningkatkan kualitas keselamatan di jalan raya dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membentuk relawan lalu lintas millenial Indonesia serta mempererat hubungan kedekatan antara Polisi Lalu Lintas dengan generasi millenial.

"Target dari kegiatan ini adalah terbentuknya dua juta relawan lalu lintas Indonesia yang dapat menjadi mitra Kepolisian lalu lintas di seluruh Indonesia, khususnya Wilayah Hukum Polda Jabar," kata Irjen Pol Agung Budi Maryoto (01/2/2019).

Menurut Kapolda Jabar pelaksanaan Road Safety melalui E- Policing menuju zero accident merupakan upaya peningkatan kualitas keselamatan berlalu lintas, antara lain meliputi membangun It For Road Safety, Big Data dan One Gate Service, membangun Traffic Attitude Record ( TAR) dan Demeryt Point System ( DPS ), pembangunan Safety Driving Centre ( SDC ), Implementasi E-Tilang, Membangun Traffic Accident Research Centre ( TARCH ), membangun Road Safety Centre ( RSC ), melaksanakan implementasi program - program Road Safety, melaksanakan 7 program Prioritas Road Safety, mengembangkan Road Safety Partnership Action ( RSPA ) dan mengembangkan Indonesia Road Safety Award ( IRSA ).

Dit Lantas Polda Jabar juga telah melakukan inovasi dan berbagai kegiatan seperti Pataka Relay dan Kapsul Millenial Road Safety Festival yang merupakan lambang kehormatan dan juga simbol pencapaian suatu target.

Kapolda Jabar menuturkan bahwa keberadaan Pataka Relay dan Kapsul Millenial Road Safety Festival secara simbolis akan dilaksanakan pelepasan dari Mapolda Jabar dan akan diberikan kepada millenial berprestasi ke-22 Polres/Ta/Tabes di Jajaran Polda Jabar.

Selanjutnya akan dikolaborasikan dengan berbagai kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sampai dengan tanggal 24 Maret 2019 sebagai Puncak Millenial Road Safety Festival yang akan diselenggarakan di Lapangan Gasibu dan sepanjang jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pejabat Utama Polda Jabar, Kepala Bapeda Prov. Jabar, Kadishub Provinsi Jabar, Kabapenda Provinsi Jabar, Kadis Pupr Provinsi Jabar, Kadiskes Provinsi Jabar. Plt.Kadispora Provinsi Jabar, Kepala Cabang Jasa Raharja Provinsi Jabar, Kasat Pol. PP Provinsi Jabar, Kadishub Kota Bandung dan Para peserta Millenial se Jawa Barat.

