Bosan Makan Nasi? Yuk Coba Empat Varian Menu di Fish Wow Cheese Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Banyak yang bilang orang Indonesia tak akan kenyang ketika belum makan nasi. Lantas jika lagi bosan makan nasi makan apa ya yang lebih enak?

Anda bisa mengganti karbohidrat yang ada pada nasi dengan spagheti atau kentang lho.

Varian menu pengganti karbohidrat ini bisa Anda temukan di menu terbaru fish wow cheese, sebuah restoran keluarga yang berada di Jalan Lombok No 30, Kota Bandung.

Media relation fish wow cheese, Jelita Pramesti mengatakan menu terbaru yang kali ini hadir menyediakan pilihan karbohidrat yang digemari banyak orang.

"Menu ini hadir karena kami memberikan pilihan harga yang lebih ekonomis karena menu makanannya sudah termasuk minum," ucap Jelita di fish wow cheese, Jumat (1/2/2019).

Di menu terbaru ini, fish wow cheese menghadirkan empat menu ayam crispy dengan pilihan karbohidrat yang berbeda.

"Ada menu rice and crispy yaitu nasi dengan isi dua ayam, fries and crispy, spagheti and crispy, dan full crispy yaitu ayam bucket berisi lima ayam goreng crispy," ucap Jelita.

Di menu terbaru ini, Anda bisa menikmati pilihan minuman soda seperti miranda, pepsi blue, dan pepsi cola.

Anda juga memilih berbagai pilihan saus yang dibuat homemade, diantaranya saus barbeque, cheese, dan mushroom.

Untuk fries dan crispy bisa dinikmati dengan saus tartar yang segar sebagai pelengkapnya.

Jelitha mengatakan ayam goreng yang disajikan disini berbeda dengan ayam goreng biasanya karena dibuat dengan bumbu rempah khusus yang warna coklat crispynya seperti karamel.

Untuk bisa menikmati menu ini, Anda cukup merogoh kocek Rp 27.273 - Rp 63.636.