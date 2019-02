Beredar Selebaran 'Say No to Jokowi-Ma'ruf', Dedi Mulyadi: Kami Fokus Meyakinkan Publik

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin untuk Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku pihaknya tidak terlalu serius menanggapi selebaran yang bertuliskan "Say No to Jokowi-Ma'ruf" yang beredar di Jawa Barat.

Dedi mengatakan, tidak terlalu serius menanggapi selebaran tersebut mengingat saat ini publik sudah cerdas dalam menentukan pilihannya.

'Kami fokus saja untuk mengunjungi rumah-rumah warga dan meyakinkan masyarakat kepemimpinan Pak Jokowi merupakan kepemimpinan yang berpihak kepada masyarakat," ujar Dedi Mulyadi, saat ditemui Purwakarta, Kamis (31/1/2018).

Keberpihakan tersebut, kata Dedi Mulyadi, bisa dilihat dengan program-program yang berpihak kepada masyarakat selama lima tahun ini.

'Kemiskinan, kan, sudah menurun, infrastruktur yang sudah relatif baik. Rakyat miskin mendapatkan subsidi beras, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan pangan non-tunai yang manfaatnya telah dirasakan langsung masyarakat," ujarnya.

Dedi yang sedang gencar berkeliling Jawa Barat mengaku sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi secara pasti tentang selebaran tersebut.

'Saya belum mendapat laporan tentang selebaran itu saat berkunjung ke mana pun. Kalau pun memang ada, kita segera melaporkannya ke pihak-pihak terkait,' tuturnya.

Sebelumnya beredar tulisan Say No to Jokowi-Ma'ruf Amin dengan gambar wajah pasangan nomor urut 01. Dalam selebaran itu pun terdapat tulisan janji adalah utang, udah banyak janji, banyak utang pula. Kemudian juga ada tulisan tagar 2019 ganti presiden.

Selebaran tersebut beredar di Magelang dan Tasikmalaya. Foto selebaran 'Say No to Jokowi-Ma'ruf' tersebut beredar melalui jejaring messenger.