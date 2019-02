Spesifikasi Xiaomi Redmi Go - Smartphone Harga Rp 1 Jutaan yang Dibekali Sistem

Spesifikasi Xiaomi Redmi Go

TRIBUNJABAR.ID - Xiaomi resmi memperkenalkan smartphone Android Go pertamanya, Redmi Go beberapa waktu lalu.

Redmi Go akan meramaikan pasar smartphone Rp 1 jutaan dan siap dipasarkan di wilayah Asia dan Eropa bulan depan.

Meski dibanderol dengan harga yang relatif murah, Xiaomi Redmi Go mempunyai spesifikasi yang tidak murahan.

Xiaomi Redmi Go memiliki layar 5 inchi beresolusi 720 x 1280 piksel dengan rasio 16:9.

Pada bagian dapur pacu, Redmi Go diotaki Snapdragon 425 dengan empat inti CPU Cortex-A53 yang berjalan dengan clockspeed 1,4 GHz.

Dipadu dengan RAM 1 GB dan memori internal 8 GB atau 16 GB.

Mengutip dari Kompas.com, Meski spesifikasinya terbilang rendah untuk ukuran masa kini, hal tersebut bukan masalah.

Sebab, sistemnya menggunakan Android murni dan aplikasi yang akan dimuat nantinya adalah aplikasi-aplikasi ringan sumber daya, seperti Google Go, Google Maps Go, YouTube Go atau lainnya.

Perangkat ini menjalankan sistem operasi Android Go versi 8.1 Oreo yang termasuk Android Go versi paling baru.

Pada bagian kamera, Xiaomi Redmi Go dilengkapi satu kamera depan 5 MP dan satu kamera belakang 8 MP.