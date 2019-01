Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2019, Kirim via SMS atau Chat WhatsApp Buat Orang Spesial

TRIBUNJABAR.ID - Pada 5 Februari nanti merupakan Tahun Baru Imlek 2019.

Nah, tak lengkap rasanya merayakan Tahun Baru Imlek 2019 tanpa memberikan ucapan atau kata-kata.

Anda bisa mengirimkan kata-kata atau ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2019 ini melalui SMS atau chat WhatsApp.

Kirimlah ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2019 kepada keluarga, sahabat, teman, atau pasangan.

Berikut ini Tribunjabar.id memberikan pilihan ucapan yang bisa Anda pilih.

Dikutip dari website Tahun Baru Imlek, berikut ucapan yang bisa kamu kirim dalam berbagai bahasa.

chinese new year 2019, tahun baru imlek (Canva)

Kebahagiaan, Kemakmuran, Panjang Umur

Happiness, Prosperity, Longevity

福禄寿 (fú lù shòu)

Terimalah harapan tulus saya untuk Tahun Baru

Please accept my sincere wishes for the New Year

and I hope you will continue to enjoy good health.

请接受我诚挚的新年祝福,祝身体健康。 (qǐng jiēshòu wǒ chéngzhì de xīnnián zhùfú, zhù shēntǐ jiànkāng.)

Selamat Tahun Baru, saya berharap Anda kesehatan yang baik dan kemakmuran abadi.

Happy New Year, I wish you good health and lasting prosperity.

恭贺新禧,祝身体健康、事业发达。(Gōnghè xīnxǐ, zhù shēntǐ jiànkāng, shìyè fādá.)

Semoga sukses dan sukses besar di Tahun Baru mendatang

Good luck and great success in the coming New Year.

祝来年好运,并取得更大的成就。 (zhù láinián hǎoyùn, bìng qǔdé gèng dà de chéngjiù.)

Semoga Anda bahagia dan sejahtera

May you be happy and prosperous

恭喜发财 (gōngxǐ fācái)

Semoga Anda beruntung di Tahun Babi (2019)

Wish you luck in the Year of the Pig (2019)

猪年大吉 (zhū nián dàjí

Semoga Anda bahagia dan sejahtera di tahun mendatang.

Wish you happiness and prosperity in the coming year.

祝您新的一年快乐幸福。(zhù nín xīn de yī nián kuàilè xìngfú.)

Selamat tahun baru imlek 2019

Happy Chinese New Year 2019

新年快乐 (xīnnián kuàilè)

Salam hangat untuk liburan dan kebahagiaan sepanjang Tahun Baru.

Best wishes for the holidays and happiness throughout the New Year.

恭贺新禧,万事如意。 (gōnghèxīnxǐ, wànshìrúyì.)