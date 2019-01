Harris Hotel & Conventions Festival Citylink Sedia Menu Halal saat Perayaan Imlek

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Ingin menikmati makan malam halal saat perayaan Imlek? Datang saja ke Harris Hotel & Conventions Festival Citylink, Jalan Peta No 241, Kota Bandung.

Anda bisa menikmati berbagai menu khas Imlek yang disiapkan oleh Chef Ansori seperti Eight Treasures of Chinese Legend, Buddha Jumps Over The Wall Soup.

Ada juga menu special Salmon Yu Sheng yang sudah menjadi tradisi pada saat Imlek.

Chef Ansori mengatakan signature atau kekhasan di Harris Hotel menonjolkan makanan Chinese, menu khusus yang dibuat disajikan dengan makanan laut, sayur, dan daging.

"Kami menonjolkan kekayaan laut yaitu kerang abalon yang didatangkan langsung dari Mexico dan scallop dari Kanada," ujar Anshori, Kamis (31/1/2019).

Di sini juga Anda bisa menikmati lintah laut dari Belitung yang memiliki banyak khasiat untuk tubuh, di antaranya bagus untuk kekebalan tubuh.

Hal yang menarik di acara makan malam ini adalah adanya tradisi Yee Shang sebelum makan.

Bagi Anda yang beragama muslim dan ingin menikmati berbagai menu di sini tak perlu khawatir, Anshori mengatakan bahan-bahan yang digunakan untuk memasak menggunakan bahan yang halal.

"Minyak babi kami ganti dengan minyak biasa yang dicampur dengan bawang hingga aromanya bercampur," ucap Anshori.

Selain menikmati berbagai makanan, Anda bisa menikmati atraksi barongsai, tarian seribu tangan, dan penampilan live music lagu khas Imlek dan lagu popular lainnya.

Untuk bisa menikmati menu Imlek ini, Anda perlu membayar mulai dari Rp 3.588.000 net per meja untuk 10 orang.