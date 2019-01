Vanessa Angel Kini Ngekos, Satu-satunya Barang Berharga Mobil, Terpaksa Dijual karena Tak Ada Uang

TRIBUNJABAR.ID - Akibat kasus prostitusi online, kondisi Vanessa Angel memprihatinkan.

Kini barang paling berharga miliknya, mobil pun terpaksa dijual, meskipun belum lunas.

Padahal, Vanessa Angel sudah memakai mobil itu selama tiga tahun.

Kepada sang pacar, Febri Ardiansyah alias Bibi, Vanessa Angel mengaku tak punya uang lagi.

Vanessa Angel menceritakan itu pada Bibi ketika melalui telepon.

Kondisi tersebut diceritakan Febri Ardiansyah saat ditanya Feni Rose pada program Rumpi No Secret, terkait postingan di Instagram.

Melalui Instagram Stories, Bibi mengunggah foto sedang berkendara menggunakan mobil Vanessa Angel.

"Her last day driving her own car, bye bye putih. Terima kasih untuk tiga tahun ini," tulis Febri Ardiansyah.

Ia mengaku, saat itu diminta Vanessa Angel untuk ditemani berkeliling Jakarta, sebelum mobil pacarnya itu dijual.

"Kemarin dia (Vanessa Angel) telepon aku pagi-pagi, 'mau nyetir mobilku untuk terakhir kalinya, gak ada uang lagi, aku harus ngerelain mobil aku ini, boleh enggak nemenin aku keliling Jakarta' gitu," kata Bibi sambil menunduk.