Syahrini Kangen, Ketahuan Kasih Tanda Cinta yang Sama Seperti Mantan Pacar Luna Maya Reino Barack

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi Syahrini semakin dikait-kaitkan dengan mantan pacar Luna Maya, Reino Barack.

Hingga kini, baik Syahrini maupun Reino Barack masih tak ingin menegaskan status hubungan mereka.

Beberapa waktu yang lalu, Reino Barack secara terang-terangan memberi emoji cinta berwarna ungu kepada Syahrini.

Emoji cinta ungu itu dikirim Reino Barack dalam kolom komentar unggahan Syahrini.

Dalam ungguhan tersebut terpampang foto Syahrini dengan keterangan foto 'Because, You Love Me!'.

Tindakan yang dilakukan Reino Barack itu semakin menguatkan isu kedekatan mereka berdua.

Bahkan, warganet pun turut heboh atas 'cinta' yang diberikan oleh Reino Barack tersebut.

Reino barack kasih love kepada syahrini (instagram)

Seperti membalas Reino Barack, giliran Syahrini yang mengunggah emoji cinta berwarna ungu.

Syahrini membubuhkan emoji cinta itu di unggahan Instagram Story-nya.

Tak hanya itu, tulisan I Miss You Too juga ditulisnya.