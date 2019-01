Komplotan Pencuri Motor di Kota Tasik Ini Sehari Bisa Curi 3 Unit, Jebol Kunci Starter Hanya 1 Menit

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Komplotan pencuri dan penadah sepeda motor yang biasa beroperasi di Kota Tasikmalaya ini dalam sehari bisa mencuri 3 unit motor.

Hal itu terungkap setelah komplotan pencuri dan penadah yang berjumlah 6 orang itu berhasil ditangkap jajaran Polres Tasikmalaya Kota.

Komplotan pencuri dan penadah yang diamankan di antaranya, IS (26) asal Lampung, CA (43) Lampung, IN (23) Lampung, RN (30) Tasikmalaya, IT (43), Tasikmalaya, dan SI (22) Limbangan Garut.

Dua tersangka mendapatkan hadiah timah panas di kaki dan terlihat nampak harus mendapatkan bantuan dari rekannya saat dihadirkan di konfrensi pers di halaman Mako Polresta, Rabu (30/1/2019).

Dari tangan para pelaku polisi mengamankan sebanyak 32 unit kendaraan motor sebagai barang bukti dan sejumlah kunci T atau astag.

Kendaraan roda dua yang dicuri para pelaku semuanya motor jenis matic dan hampir semuanya merk honda beat.

Berdasarkan pengakuan tersangka yang bertugas sebagai eksekutor pencurian, IS (26), komplotannya sudah beroperasi lebih dari bulan Juli 2018 lalu.

Pemuda asal Lampung yang harus merasakan panasnya peluru polisi ini mengaku dalam sehari beroperasi bisa mencuri sebanyak 2 sampai 3 unit motor.

"Kalau seminggu bisa dapat 20 motor, sehari bisa 2-3 unit," katanya kepada Tribun Jabar.