6 Pemetik dan Penadah Sepeda Motor Disergap di Tasikmalaya, 32 Motor Disita dari Kelompok Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Tim Khusus Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota menangkap 6 tersangka pencuri dan penadah sepeda motor yang meresahkan warga Kota Tasikmalaya.

Keenam tersangka diketahui merupakan jaringan pencuri motor asal Lampung yang selama ini menjadi target operasi kepolisian.

Komplotan pencuri dan penadah yang diamankan di antaranya, IS (26) asal Lampung, CA (43) Lampung, IN (23) Lampung, RN (30) Tasikmalaya, IT (43), Tasikmalaya, dan SI (22) Limbangan Garut.

Dua tersangka mendapatkan hadiah timah panas di kaki dan terlihat nampak harus mendapatkan bantuan dari rekannya saat dihadirkan di konfrensi pers di halaman Mako Polresta, Rabu (30/1/2019).

Dari tangan para pelaku polisi mengamankan sebanyak 32 unit kendaraan motor sebagai barang bukti dan sejumlah kunci T atau astag.

Kendaraan roda dua yang dicuri para pelaku semuanya motor jenis matic dan hampir semuanya merk honda beat.

Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Febry Kurniawan Ma'ruf mengatakan sindikat Lampung ini sudah beroperasi semenjak Juli 2018.

"Setelah melakukan pencarian selama sekitar dua pekan, tim khusus kami telah berhasil menangkap enam orang tersangka yang tediri dari pencuri dan penadah," kata Febry pada wartawan.

Dari keenam tersangka, dituturkan Febry dua diantaranya merupakan residivis dalam kasus yang sama.