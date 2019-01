Reino Barack Terang-terangan Kasih 'Love' kepada Syahrini, Warganet Heboh

TRIBUNJABAR.ID - Teka-teki hubungan Syahrini dan Reino Barack masih jadi sorotan publik hingga saat ini.

Tidak ada satupun dari Syahrini atau Reino Barack yang menegaskan status hubungan mereka.

Kendati demikian, keduanya memang mengakui saling mengenal satu sama lain.

Belum lama ini, Reino Barack secara terang-terangan memberi emoji hati kepada Syahrini.

Emoji berwana ungu tersebut dibubuhkan Reino pada kolom komentar sebuah unggahan Syahrini di Instagram.

Hal tersebut tentunya semakin menguatkan dugaan publik bahwa Syahrini dan Reino memang mempunyai hubungan spesial.

Warganet pun mendadak dibuat heboh gara-gara emoji love tersebut.

Reino Barack kasih 'love' kepada Syahrini (instagram)

Buktinya, hingga berita ini diterbitkan, komentar Reino Barack telah mendapat 9848 likes dan 2075 balasan.

Tidak sedikit warganet yang memberikan dukungan kepada Reino Barack agar segera meresmikan hubungannya dengan Syahrini.

ayue_prasetya90, "@reinobarack yes yes yes.... smga disegerakan y mas reino."