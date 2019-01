Mantan Pacar Luna Maya, Reino Barack Kini Berani Kirim Komentar Tanda Hati di Postingan Syahrini

TRIBUNJABAR.ID - Akun Instagram Reino Barack kini mencuri perhatian netizen.

Hal ini disebabkan komentarnya pada postingan terbaru Syahrini.

Syahrini mengunggah foto dirinya yang duduk di sofa.

Ia mengenakan pakaian serba panjang dan duduk santai.

"Because, You Love Me!," tulis Syahrini.

Unggahan ini pun dapat kiriman komentar dari Reino Barack.

Mantan Luna Maya itu tak menuliskan kata-kata.

Reino Barack hanya mengirimkan emoji atau tanda hati bewarna ungu.

Akun Reino Barack kirim komentar berupa emoji hati pada postingan Instagram Syahrini. (Instagram/pricessyahrini)

Komentar Reino Barack pun memancing komentar lain dari netizen.

Netizen heboh atas tindakan tak terduga dari mantan pacar Luna Maya itu.