Ini yang Dilakukan Gisel pada Barang-barang Pemberian Gading Marten, Berikut Alasannya

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Penyanyi Gisella Anastasia (28) yang belum lama ini menjalani perceraian dengan suaminya, artis peran Gading Marten, tentu memiliki sejumlah barang pemberian suami yang kini menjadi mantan suami.

Lalu apa yang dilakukannya sekarang ini, setelah bercerai atas semua barang-barang itu yang tentunya pasti berharga.

Ternyata, dikutip Tribun Jabar dari Kompas.com, Gisel masih menyimpan dan akan terus memakai barang-barang yang diberikan oleh suaminya, yang kini sudah menjadi mantan suami itu.

"Masihlah, kan sayang. Masih terpakai, karena sudah terlalu terbiasa dipakai," ujar Gisel saat menghadiri acara media gathering Urban Quarter's di Plaza Indonesia, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).

Ditanya soal barang-barang apa saja yang masih disimpannya, Gisel tidak bisa mengungkapkan secara rinci.

Menurut Gisel, pemberian dari orang yang pernah menjadi bagian dalam hidupnya tersebut adalah sebuah kenangan.

"Kalau mau dibilang namanya memories, manusia pasti ada. Tapi, apanya enggak ingat, apa ya?" kata Gisel.

Meski sudah bercerai, Gisel mengaku masih berkomunikasi dengan Gading demi anak mereka, Gempita Nora Marten.

Ia tidak mau memutus komunikasi karena ego masing-masing.

"Kami kan sudah gede, baik-baik banget. Malah Gempi bilang 'Aku sad, papa pergi terus'. Sad-nya karena papa pergi, bukan karena papa pindah," ujar Gisel.

Lantas apakah Gisel sudah memberikan pemahaman kepada Gempi soal perceraian mereka?

"Oh no. Dia selalu bilang papa dulu di Andara ke Rempoa habis itu balik Andara. Koneng juga. Untung ada Koneng, aku jadi enggak susah jelasinnya. Tapi aku jelasin baik-baik, gimana dan aku selalu check 'Are you okay with that?' selalu check, selalu bilang sorry juga. Tapi sedikit banyak ngerti, ya proseslah," kata Gisel.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gisel Akan Simpan Barang-barang Pemberian Gading Marten"

