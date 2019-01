Celine Dion Kini Tampil Beda, Sering Ditemani Pria Muda yang Disebut sebagai Pacar 'Berondongnya'

TRIBUNJABAR.ID - Penampilan terbaru Celine Dion mendapat sorotan dari para penggemarnya.

Penyanyi Celine Dion yang sejak dulu kurus, kondisi tubuhnya kini makin tirus dan mengkhawatirkan.

Beberapa orang bahkan menyebut Celine Dion mirip orang yang sedang mengalami malnutrisi lantaran terlihat sangat kurus sampai tulang-tulangnya terlihat menonjol.

Para penggemar Celine Dion menyampaikan kekhawatiran mereka di akun media sosial Celine Dion.

Meski begitu, pelantun lagu berjudul My Heart Will Go On ini tetap percaya diri.

Hal tersebut ditunjukkannya saat menghadiri Paris Haute Couture Fashion Week pekan lalu.

• Celine Dion Gelar Konser Perdana di Indonesia Malam Ini

Celine Dion mengenakan gaun bunga-bunga yang dipadukan dengan outer velvet berwarna hijau emerald serta sepatu boot berwarna merah.

Penampilannya dilengkapi sarung tangan putih dan kaca mata hitam.

Rambut pirangnya dicepol serta tangannya menenteng tas.

Celine Dion merasa sangat seksi dengan penampilannya sekarang.