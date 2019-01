Ahmad Dhani Masuk Bui, Bagaimana Konser Dewa 19 di Malaysia? Ini Kata Once dan Ari Lasso

TRIBUNJABAR.ID - Musisi Ahmad Dhani kini mendekam di balik jeruji besi LP Cipinang.

Adapun Ahmad Dhani langsung masuk bui setelah divonis hukuman penjara satu tahun enam bulan.

"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo dengan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan," ujar Hakim Ketua Ratmoho dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Senin (28/1/2019).

Hakim menilai Ahmad Dhani melanggar Pasal 45A Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 Ayat 1 KUH.

Ditahannya Ahmad Dhani tentunya merembet ke berbagai hal, termasuk jadwal manggung suami Mulan Jameela itu.

Diketahui, Ahmad Dhani akan melangsungkan konser bertajuk Dewa 19 feat Ari Lasso & Once Mekel Reunion Live in Malaysia pada 2 Februari mendatang.

Lantas, bagaimana nasib konser tersebut?

Dilansir Tribun Jabar dari Kompas.com, Once Mekel menegaskan bahwa konser tersebut akan tetap digelar meski tanpa kehadiran Ahmad Dhani.

Ahmad Dhani (kiri) dan Once Mekel mencoblos di TPS 24 Pinang Swasa, Pondok Indah, Jakarta Selatan, dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, pada Rabu (19/4/2017). (kompas.com)

"Terus terang saya baru tahu nih tentang apa yang terjadi ke Dhani ya, perkembangan kasusnya. Kalau tentang tanggal 2 Februari itu tetap jadi, show must go on," ungkap Once Mekel.

Selain Once, Ari Lasso pun memberikan penjelasan bahwa konser akan tetap berlangsung sesuai jadwal.