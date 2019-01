Respons Once Soal Ahmad Dhani Divonis hingga Kepastian Konser Reuni Dewa 19 pada 2 Februari

Ahmad Dhani (kiri) dan Once Mekel mencoblos di TPS 24 Pinang Swasa, Pondok Indah, Jakarta Selatan, dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, pada Rabu (19/4/2017).

TRIBUNJABAR.ID - Terkait dengan vonis 1,5 tahun penjara atas Ahmad Dhani terkait ujaran kebencian, Once Mekel akhirnya buka suara.

Dihubungi melalui sambungan telepon, Once Mekel mengatakan sejujurnya ia baru tahu tentang hal tersebut.

"Terus terang saya baru tahu nih tentang apa yang terjadi ke Dhani ya, perkembangan kasusnya," tuturnya.

"Saya belum tahu, saya belum tindak lanjuti lagi ini berita terakhir gimana. Jadi saya enggak bisa kasih komentar tentang itu," sambungnya.

Mengenai konser reuni Dewa 19 pada bulan depan, Once pun mempertegas kalau konser tersebut pasti diadakan.

"Kalau tentang tanggal 2 Februari itu tetap jadi," tegasnya.

"Karena itu soal tanggal 2 Februari itu tetap jadi, show must go on," sambungnya.

Vokalis band Dewa tersebut mengatakan kalau sebenarnya ia dan satu timnya sudah memperkirakan hal ini akan terjadi mengingat Ahmad Dhani sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Begini, sebenarnya kan saya dan teman-teman sudah antisipasi kemungkinan ini akan terjadi. Kami sudah tahu bahwa Dhani dalam statusnya sebagai tersangka kan," ucapnya.

"Jadi ini sudah jadi satu kemungkinan yang pahitnya sudah dibayangkan oleh kami dan oleh promotor Malaysia sebetulnya, bahwa kemungkinan ini bisa terjadi," katanya.

Sebelumnya diketahui kalau Ahmad Dhani baru saja dijatuhi hukuman penjara selama 1,5 tahun akibat cuitannya di media sosial Twitter. Hukuman tersebut dijatuhi oleh majelis hakim pada Senin (28/1/2019) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.(*)