Menengok Pembuatan Lilin Raksasa di Vihara Dharma Ramsi Kota Bandung, Persiapannya Butuh 3 Bulan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Berbagai ukuran lilin berwarna merah tampak berjejer dan memenuhi bagian tempat produksi lilin dengan ukuran raksasa di Vihara Dharma Ramsi yang berada di kawasan Cibadak, Kota Bandung.

Lilin-lilin itu dipersiapkan untuk menyambut tahun baru Imlek 2019.



Dari pantauan TRIBUNJABAR.ID, terlihat ditempat produksi lilin tersebut, seorang pekerja bernama Ujang sedang mempersiapkan produksi lilin.



Di sana terdapat sebuah tungku kompor yang disiapkan untuk mendidikan cairan, lalu Ujang membanjuri besi percetakan tersebut dengan cairan yang sudah didihkan tersebut, ukuran besi itu, tingginya kurang dari 1.5 meter berdiameter 20 centimeter.



Pengelola Vihara Dharma Ramsi sekaligus sebagai lintas agama di Vihara Dharma Ramsi tersebut, Asikin (70) mengatakan pemesan lilin raksasa ini adalah pesanan dari umat untuk pelaksanaan sembahyang menjelang tahun baru Imlek 2019.



"Kita ini dari tahun ke tahun sesuai pesanan, jadi produksi tuh sudah dari awal pertama vihara dibuka kembali dari tahun 2010. Kita ngga jual beli, tergantung pesanan saja," ujar Asikin saat ditemui Tribun Jabar dilokasi pembuatan lilin raksasa, di Vihara Dharma Ramsi, Gang Ibu Aisah, Jalan Cibadak, Kota Bandung, Senin (28/1/2019).



Asikin menjelaskan lilin yang diproduksi di tempatnya itu bermacam macam ukuran dari yang kecil sampai yang ukuran raksasa.



"Ada yang 50 kati, 100 kati 200 kati, kalau yang 200 kati ini tingginya sekitar 1,70 meter dengan diameter 30 cm," ujarnya



Per harinya, ditempat produksi pembuatan lilin itu, bisa mencapai tiga set dengan ukuran yang 200 kati.



"Per hari bisa sampai tiga set, jadi enam buah lilin yang berukuran 200 kati," ujarnya.



Asikin menceritakan proses pembuatan lilin tersebut sudah dipersiapkan dan dikerjakan jauh-jauh hari sekitar tiga bulan yang lalu.



"Persiapan tiga bulan, sekitar 200 buah sudah yang pesan, dari yang besar sampai yang kecil," ujarnya



Sementara itu, lilin dengan ukuran 200 kati tersebut memiliki ketahanan bisa mencapai enam bulan lamanya.



"Ini bisa digunakan sampai enam bulan dengan ukuran yang 200 kati, tapi biasanya menjelang Imlek, digunakan sampai 15 hari, sampai Cap Go Meh," ujarnya.



Sementara itu, Asikin menambahkan ditempatnya itu hanya memproduksi lilin satu tahun sekali saat tahun baru Imlek. Ditanya terkait harga per lilin dengan ukuran raksasa ia pun enggan menjawab.



"Diluar imlek ngga memproduksi lilin, tapi kalau yang kecil masih produksi tapi buat yang beribadah kesini," ujarnya