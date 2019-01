Makan di Mana Saat Malam Imlek? Hotel Ini Sajikan Berbagai Menu yang Cocok Disantap Bareng Keluarga

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Saat makan malam dan berkumpul bersama keluarga besar adalah sebuah momen yang selalu dinantikan.

Kehangatan yang tercipta di meja makan dapat memberikan efek positif dan mempererat tali persaudaraan.

Jika Anda ingin memanfaatkan momen Imlek untuk mengundang kerabat atau keluarga untuk berkumpul, bisa menikmati menu paket malam di Fox Harris Hotel City Center.

Hotel berbintang empat di pusat Kota Bandung ini menyediakan menu makan malam dengan konsep buffet, all you can eat.

Executive Sous Chef, Boy, mengatakan di menu Imlek ini ia akan menghadirkan puluhan menu makanan unggulan dari mulai hidangan pembuka hingga penutup.

"Menu pembuka yang dihadirkan mulai dari fried vegetables spring roll, marinated jelly fish, prawn noddles salad, salad bar & condiment," ujar Boy di Fox Harris City Center, Jalan Jawa No 3, Jumat malam (25/1/2019).

Hidangan hot and sour shitake soup dan sweet crab corn soup juga akan hadir menghangatkan malam tahun baru Imlek Anda bersama keluarga.

Chef dengan pengalaman kerja puluhan tahun di hotel berbintang ini juga menambahkan semua menu dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan segar.

Anda juga bisa menikmati berbagai sajian menu khas negeri Tirai Bambu seperti pecking duck with condiment, berbagai jenis dimsum, yangchow fried rice, hongkong fried noodles, steamed fish with light soy sauce, fried prawn in oriental mayo sauce, fried chicken gandum sauce, stir fried beef black pepper sauce, sapo tahu with assorted mushroom.

Tak ketinggalan, Anda juga bisa menikmati pilihan hidangan penutup yang akan memanjakan lidah.

Selain menu-menu khusus Imlek, FOX Harris City Center pun menambahkan dengan hiburan serta diberikan “lucky angpao” yang pastinya membuat pengunjung beruntung di tahun babi ini.

Anda bisa menikmati paket makan malam pada 4 Januari 2019 ini hanya mulai dari Rp. 170.000 net/orang mulai pukul 18.00–22.00 WIB.