Ikuti Global Game Jam Pertama Kali, Pembuat Game Tasikmalaya Kerepotan, Harus Buat Game dalam 48 Jam

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Enam belas pembuat game asal Tasikmalaya mengikuti gelaran Global Game Jam 2019.

Belokasi di Laboratorium Teknik Informatika Univeritas Siliwangi, mereka dituntut untuk membuat game selama 48 jam dari mulai Sabtu (26/1/2019).

Game yang mereka desain nantinya akan diunggah di website resmi global game jam dan bisa dinikmati oleh pecinta game di seluruh belahan dunia.

Ketua tim Global Game Jam Tasikmalaya, Wahyu Muhamad Rizqi, mengatakan mereka adalah satu perwakilan di antara 15 perwakilan Indonesia yang mengikuti even tahunan internasional tersebut.

Tahun ini, even Global Game Jam (GGJ) serentak diselenggarakan di 750 kota lebih dari 100 negara di Dunia.

"Alhamdulillah tahun ini Indonesia mengirimkan 15 kota untuk menyelenggarakan acara ini. Ini juga pertama kalinya Tasikmalaya ikut acara ini," kata Wahyu saat ditemui Tribun Jabar, Sabtu (26/1/2019).

Dikatakan Wahyu, gelaran Global Game Jam merupakan ajang melatih skill pengembang game di seluruh dunia.

"Sebenarnya ini ajang senang-senang, bukan kompetisi tapi ajang melatih skill anak muda untuk menjadi pengembang game. Harapannya, tujuan dari diadakan GGJ adalah ada akselarasi dalam subsektor aplikasi dan game," ucapnya.

Suasana Global Game Jam di Tasikmalaya, Sabtu (26/1/2019). Peserta dari Tasikmalaya tengah mendesain game dan hanya diberi waktu 48 jam. (Tribun Jabar/Isep Heri)

Tema Global Game Jam tahun ini "What Home Means to You". Menurut Wahyu setiap tim di seluruh dunia ditugaskan untuk mempresentasikan arti rumah dalam sebuah game.