Jadwal Ceramah Ustaz Abdul Somad di Stadion GBLA Bandung, Sejumlah Artis Turut Hadir
BERIKUT JADWAL DAN ALUR TABLIGH AKBAR USTAZ ABDUL SOMAD DI STADION GELORA BANDUNG LAUTAN API (GBLA) HARI INI, SABTU (26/1).
TRIBUN JABAR/CIPTA PERMANA
Sejumlah persiapan tabligh akbar Ustaz Abdul Somad bertajuk Cinta Islam, Cinta NKRI, dan Cinta Ukhuwah di Stadion GBLA, Jumat (25/1/2019).
TRIBUNJABAR.ID - Ustaz Abdul Somad akan mengisi ceramah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api hari ini, Sabtu (26/1/2019).
Dalam acara tabligh akbar yang bertajuk Cinta Islam, Cinta NKRI, Cinta Ukhuwah ini, Ustaz Abdul Somad akan mulai bertausyah selepas Isya.
Hal itu seperti disampaikan Ustaz Abdul Somad lewat akun Instagramnya (verified), Selasa (22/1/2019).
“BANDUNG, KAMI HADIR!
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CINTA ISLAM
CINTA NKRI
CINTA UKHUWWAH
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Penulis: Indan Kurnia Efendi
Editor: Indan Kurnia Efendi
Sumber: Tribun Jabar