Jadwal Ceramah Ustaz Abdul Somad di Stadion GBLA Bandung, Sejumlah Artis Turut Hadir

BERIKUT JADWAL DAN ALUR TABLIGH AKBAR USTAZ ABDUL SOMAD DI STADION GELORA BANDUNG LAUTAN API (GBLA) HARI INI, SABTU (26/1).

Jadwal Ceramah Ustaz Abdul Somad di Stadion GBLA Bandung, Sejumlah Artis Turut Hadir
TRIBUN JABAR/CIPTA PERMANA
Sejumlah persiapan tabligh akbar Ustaz Abdul Somad bertajuk Cinta Islam, Cinta NKRI, dan Cinta Ukhuwah di Stadion GBLA, Jumat (25/1/2019). 

TRIBUNJABAR.ID - Ustaz Abdul Somad akan mengisi ceramah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api hari ini, Sabtu (26/1/2019).

Dalam acara tabligh akbar yang bertajuk Cinta Islam, Cinta NKRI, Cinta Ukhuwah ini, Ustaz Abdul Somad akan mulai bertausyah selepas Isya.

Hal itu seperti disampaikan Ustaz Abdul Somad lewat akun Instagramnya (verified), Selasa (22/1/2019).

“BANDUNG, KAMI HADIR!

CINTA ISLAM

CINTA NKRI

CINTA UKHUWWAH

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Ustaz Abdul Somad
GBLA
tabligh akbar
ceramah
Stadion Gelora Bandung Lautan Api
Baca Juga
Penulis: Indan Kurnia Efendi
Editor: Indan Kurnia Efendi
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
Video Pilihan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan