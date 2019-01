Rayakan Imlek, Hotel Prama Grand Preanger Gelar The Shanghai Night dan Promo Tarif Kamar

Hotel Prama Grand Preanger Bandung turut merayakan Imlek pada tahun 2019 dengan menggelar acara bertajuk The Shanghai Night dan promo tarif kamar.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Hotel Prama Grand Preanger Bandung turut merayakan Imlek pada tahun ini dengan menggelar acara bertajuk The Shanghai Night.

Hotel yang terletak di Jalan Asia Afrika No 81 Bandung ini tidak saja menawarkan nuansa Imlek pada dekorasinya tapi juga menyajikan menu-menu khas perayaan Imlek dengan harga menarik serta tarif promo kamar.

Marketing Communications Manager Prama Grand Preanger Bandung, Ruth Melati DP mengatakan pada perayaan Imlek kali ini, hotel yang berdiri sejak tahun 1929 ini menggelar The Shanghai Night pada tanggal 5 Februari 2019 mulai pukul 19.00 WIB.

Hotel Prama Grand Preanger Bandung turut merayakan Imlek pada tahun 2019 dengan menggelar acara bertajuk The Shanghai Night dan promo tarif kamar. (ISTIMEWA)

Acara ini mengajak pengunjung makan malam "All You Can Eat Imlek Dinner". Makan malam dengan beragam menu khas imlek ini dibandrol dengan harga sangat menarik yakni hanya dengan Rp 188.000 net/pax.

Menu yang ditawakan antara lain Thai Chicken Salad, Croissant Crab Meat Hoisin, Young Chow Fried Rice, Prawn Black Pepper, Wanton Noodle, Peking Duck with Plum Sauce, Longan Tofu, Mochi, dan Moon Cake.

"Acara juga dimeriahkan dengan pertunjukan Barongsai dan lucky dip angpao," kata Ruth, Jumat (25/1/2019).

Hotel Prama Grand Preanger Bandung turut merayakan Imlek pada tahun 2019 dengan menggelar acara bertajuk The Shanghai Night dan promo tarif kamar. (ISTIMEWA)

Penawaran menarik lainnya, pengunjung yang hadir pada acara The Shanghai Night dan menggunakan kartu kredit Bank Mandiri akan mendapatkan diskon 10%.

Selain acara tersebut, Hotel Prama Grand Preanger Bandung juga memberikan tarif harga kamar Rp 688.000 net. Harga tersebut termasuk sarapan pagi untuk dua orang.

Hotel Prama Grand Preanger Bandung turut merayakan Imlek pada tahun 2019 dengan menggelar acara bertajuk The Shanghai Night dan promo tarif kamar. (ISTIMEWA)

Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut dapat mengunjungi langsung Hotel Prama Grand Preanger Bandung atau melalui telepon 022-4231631.

Info tentang Hotel Prama Grand Preanger Bandung bisa dilihat di laman atau situs: www.pramahotels.com. (siti fatimah)

• Disebut Ayahnya Minggat dengan Pacar, Vanessa Angel Buat Pengakuan Lain, Kabur Tanpa Bawa Apa Pun

• Begini Persiapan Tabligh Akbar yang Akan Hadirkan Ustaz Abdul Somad di Stadion GBLA