Kejuaraan WBC Tingkat Asia Digelar Rindam III/Siliwangi Di Kota Bandung [VIDEO]

RINDAM III/Siliwangi menggelar Kejuaraan WBC "Asia Silver Super Welterweight" pertama Tinju Profesional yang diikuti 3 Negara.

Gelaran internasional tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis (24/1/2019) sore di Aula Satata Sariksa Rindam III Siliwangi Jalan Manado Kota Bandung.

Sebelum bertanding Atlet Tinju baik dari dalam maupun luar negeri terlebih dahulu melaksanakan penimbangan berat badan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan oleh Dokter Tinju yang bertempat di Makorindam III/Siliwangi, Rabu (23/1/2019).

Kejuaraan WBC Asia Silver Super ini akan merebutkan Sabuk Pangdam III/Siliwangi pada Partai Internasional Kejuaraan World Boxing Council Asian Boxing Counsil Siver Super Welterweight dengan 10 Ronde antara Stevie Ongen (Indonesia) VS Uthit Punsen (Thailand), Sabuk Gubernur Jabar Partai Internasional Kelas Walter Partai Internasional Kelas Walter unior 8 Rone antara Hambali Derekh (Indonwsia) VS Shafkat Bonebreaker (Tajikistan), Sabuk Kapolda Jabar Kejuaraan Indonesia Kelas Bulu 12 Ronde antara Ahmad Lahizab (Harimau Kuranji Boxing Camp Bogor) VS Zun Rindam (Kodam III/Siliwangi Boxing Camp Bandung). (*)