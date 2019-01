Istri Greg Nwokolo, Kimmy Jayanti Bongkar Kejanggalan Pengakuan Garneta Haruni Soal Hamil Anak Greg

TRIBUNJABAR.ID - Model top, Kimmy Jayanti membongkar kejanggalan pengakuan Garneta Haruni yang pernah menjalin kasih dengan Greg Nwokolo beberapa tahun silam.

Kejanggalan itu menyangkut pengakuan Garneta Haruni soal waktu kehamilan anak Greg Nwokolo.

Hotman Paris pun mengonfirmasi hal itu kepada Kimmy Jayanti.

Pengacara kondang itu menyebut, kepadanya, Garneta Haruni mengaku hamil pada Januari 2015 dan masih tinggal bersama dengan Greg Nwokolo.

Selama hamil Greg Nwokolo disebut baru sekali mengantar Garneta Haruni ke dokter.

Ketika akan melahirkan, barulah Garneta Haruni terbang ke rumah ibunya di Surabaya.

"Di sini disebutkan Januari 2015 Garneta hamil dan enam bulan masih tinggal bersama (dengan Greg Nwokolo). Sampai kemudian bulan Juni 2015 Garneta berangkat ke Surabaya untuk melahirkan, itu versi Garneta Haruni," kata Hotman Paris dalam programnya Hotman Paris Show.

Kimmy Jayanti pun terlihat geregetan. Ia menegaskan, berani datang dan bicara di acara talkshow karena ada bukti pendukung.

Model itu mengaku tak ingin menggiring pernyataan bertendensi fitnah yang menyebabkan reputasi seseorang buruk.

"Saya di sini sebenarnya tidak berhak berbicara secara hukum karena itu terjadi di masa lalu, saya tidak ada pada saat itu, tapi dia kembali datang, kenapa di sini saya merasa terusik, dia kembali datang setelah saya menikah. Where the hell have you been all this time (kemana aja kamu selama ini)," kata Kimmy Jayanti.