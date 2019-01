Tol Cipali Nanti Akan Berwarna, Pengelola Tanam Ribuan Pohon yang Colourful

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - PT Lintas Marga Sedaya (LMS), selaku pengelola jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), memulai program Sinergi Penghijauan Cipali bersama Grup Astra.

Sebagai simbolisasi dimulainya program, sejumlah pohon ditanam di sekitar Kantor Operasional LMS Subang, Cilameri, Cibogo, Subang.

Program penanaman pohon itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan lingkungan dan untuk memperindah median sepanjang jalan tol Trans Jawa dengan berbagai jenis pepohonan.

Head of Environment and Social Responsibility Division PT Astra Internasional Tbk, M Riza Deliansyah, mengatakan penghijauan di sepanjang jalan tol ini berdampak mengurangi pemanasan global.

"Dengan banyaknya tanaman di sepanjang jalur ini, efeknya tidak hanya menyerap zat-zat beracun seperti karbon monoksida dan belerang dioksida, tapi juga dapat mencegah banjir dan tanah longsor," kata Riza di sela kegiatan penanaman pohon, Rabu (23/1/2019).

Pada program awal penghijauan, setidaknya ada lebih dari 6.000 pohon yang ditanam.

Ribuan pohon itu akan ditanam di lahan seluas lebih dari 20 hektare di interchange tol.

Dari ribuan pohon tersebut, ada tiga jenis pohon yang akan ditanam di jalur Tol Cipali.

Presiden Komisaris PT LMS, Wiwiek D Santoso menyebut tiga jenis pohon itu memiliki tema tersendiri yaitu, colour of yellow, the colourful of Cipali, dan romantic pink.