Kampanye di Sumedang, Sandiaga Uno Disambut Emak-emak, Ingin Koperasi Jadi Lokomotif Pembangunan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Calon Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) nomor urut 2, Sandiaga Salahuddin Uno, berkampanye di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (23/1/2019) siang.

Bertempat di halaman rumah makan Sukahati, Jalan Raya Bandung - Garut, Desa Cipacing, Sandiaga Uno hadir pada acara deklarasi Gerakan Masyarakat Koperasi Indonesia (Gemakopin) dilanjutkan dengan dialog ekonomi.

Kedatangan Sandiaga pun, disambut oleh ratusan para pendukungnya sekaligus peserta deklarasi, yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga atau emak - emak.

Kepada ratusan pendukungnya, Sandiaga mengatakan, Indonesia harus berjalan sesuai pasal 33 tahun 1945, yang mana koperasi harus menjadi sokoguru ekonomi, demi terciptanya keberpihakan ekonomi kepada masyarakat.

"Koperasi ini sekarang tidak dilirik sebagai salah satu lokomotif pembangunan, sehingga terjadinya banyaknya ketimpangan, yang kaya makin kaya dan miskin semakin miskin," kata Sandi di halaman rumah makan Sukahati, Kecamatan Jatinangor, Rabu (23/1/2019).

Sandiaga mengatakan, bila terpilih nantinya, koperasi - koperasi pun bisa melakukan swasembada pangan serta energi, sehingga dapat mencipatkan banyak lapangan pekerjaan.

"Koperasi pun nantinya akan menjadi salah bagian dari upaya mendorong peningkatan ekonomi Indonesia dan menjadi pilar utama," katanya.

Tak hanya itu, program One Kecamatan One Center of Enterpreneurship (OK OCE) yang diunggulkan oleh Sandiaga pun, nantinya akan bersinergi pula dengan koperasi - koperasi di Indonesia.

"Koperasi ini kan berbasis silaturahmi dan berharap masyarakat menjadi lebih sejahtera," kata Sandi