Pelaku Cabul 34 Anak di Bandung Masih Diperiksa, Dalami Kemungkinan Korban Bertambah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Penyidik Polrestabes Bandung masih mendalami pemeriksaan terhadap pria berinisial Drp (58), tersangka kasus pencabulan terhadap 34 anak di bawah umur. Terutama terkait kemungkinan ada korban lain dalam kasus ini.

"‎Kami masih mendalami kasus ini, tidak menutup kemungkinan, adanya korban lainnya," kata Kapolrestabes Bandung Kombes Irman Sugema di Jalan Merdeka Kota Bandung, Selasa (22/1).

Ia mengatakan, Drp sudah melakukan tindakan tak normalnya itu sejak awal tahun lalu namun baru terungkap pada Desember 2018. Polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan bisa mengungkap pelaku dan bisa diketahui bahwa korban mencapai 34 orang.

Lokasi kejadian pencabulan itu sendiri dilakukan di Jalan Mandala Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Drp sehari-hari bekerja sebagai guru les.

"Drp guru les pelajaran matematika. Korban berusia sekolah SD dan SMP. Komunikasi tersangka dengan korbanya dilakukan selama mengajar," ujar Irman.

Aksi bejat pelaku terungkap setelah salah seorang orang tua siswa, mendapati adanya video cabul di memory salah seorang korban. Dari situ, aksi pelaku pun terendus dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Adapun para korbannya, kerap diperlakukan secara tidak senonoh oleh pelaku. Diantaranya, mereka korban kerap di cium dan elus bagian vital oleh pelaku.

"‎Para korbannya pun kerap ditontonkan film porno. Ada juga korbannya diberi uang untuk menutupi aksinya itu. Dari 34 anak itu, enam diantaranya pernah disodomi," kata Irman,

Ditanya soal tersangka pernah jadi korban kejahatan seksual, Drp pada pemeriksaan oleh penyidik mengaku pernah jadi korban. Kemungkinan pengalamannya tersebut membekas hingga membuat orientasi seksualnya menyimpang.

"‎Yang bersangkutan mengaku pernah jadi korban kejahatan seksual," katanya.

Atas perbuatannya, tersangka telah melanggar pasal 82, 30, 76 E UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahu 2002 tentang perlindungan anak.‎ (men)

