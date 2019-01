David Luiz Ungkap Situasi Chelsea dan Maurizio Sarri Setelah Kalah dari Arsenal di Liga Inggris

TRIBUNJABAR.ID- Pemain Chelsea, David Luiz, ikut bersuara setelah The Blues digebuk 0-2 oleh Arsenal pada Sabtu (19/1/2019) dalam gameweek ke-23 Liga Inggris.

Bek tengah Chelsea, David Luiz, menyatakan situasi timnya sedang tak baik-baik saja setelah dipermalukan Arsenal.

Sang pemain pun mengerti ketaksenangan pelatih Maurizio Sarri setelah menyaksikan laga Chelsea di markas Arsenal itu.

Menurut David Luiz, perasaan tidak senang tidak hanya dimiliki Maurizio Sarri tetapi seluruh pemain dan staf Chelsea.

"Ia tidak senang tetapi tiada seorang pun yang senang. Ini normal," ujar David Luiz seperti dilansir BolaSport.com dari laman Four Four Two.

• Hasil Liga Inggris Tadi Malam - 10 Pemain Liverpool Hajar Crystal Palace dengan Skor 4-3

Ekspresi pelatih Chelsea, Maurizio Sarri, dalam laga Liga Inggris pekan ke-15 menghadapi Wolverhampton Wanderers, Rabu (5/12/2018) di Stadion Molineux, Wolverhampton. (Twitter @ChelseaFC)

Kekalahan menghadapi Arsenal membuat Chelsea kini duduk di peringkat empat klasemen sementara dengan 47 poin.

Mereka terpaut 13 angka dari Liverpool (60) di puncak, tetapi hanya selisih tiga angka dengan Arsenal yang membuntuti di urutan lima.

Pendekatan permainan Maurizio Sarri pun kini dipertanyakan meskipun sempat menuai 12 laga tidak terkalahakan sejak Premier League musim 2018-2019 dimulai.

Hanya saja, David Luiz bersikeras timnya harus tetap menaruh kepercayaan kepada Sarri mengingat ini adalah musim pertama Sarri bersama The Blues.

PSSI Umumkan Kick Off Liga 1 dan Liga 2019 Digelar Setelah Pilpres, Berikut Jadwalkan https://t.co/LOHyGL1Jq4 via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) January 21, 2019

"Seperti inilah gaya kami, beginilah filosofi kami. Saya pikir kala Anda bertanya pada awal musim dapatkah Chelsea dapat menjaga penguasaan bola, Anda mungkin berkata tidak," ucap David Luiz.

"Sekarang kami bisa melakukannya seperti tim terbaik di dunia, tetapi kami harus mengasah kemampuan kami di (interval) 25 meter terakhir lapangan," tutur bek berambut kribo ini.

Bek 31 tahun itu yakin timnya saat ini sedang berproses ke arah yang lebih baik.

"Ini adalah bagian dari proses, ketika Anda mencoba sesuatu dan itu berasal dari dalam pikiran Anda, maka Anda akan percaya bisa mencapainya," katanya lagi.