Selamat! Randy Pangalila Resmi Menikah dengan Chelsey Frank, Seorang Bule Kanada

TRIBUNJABAR.ID - Randy Pangalila mempersunting kekasihnya, Chelsey Frank, perempuan asal Kanada, Sabtu (19/1/2019).

Kabar itu diketahui dari unggahan Instagram rekan-rekan Randy Pangalila yang menghadiri pernikahannya.

Seperti dalam akun Instagram @elfiraloy misalnya, melalui fitur Insta Sory dia mengunggah video yang menampilkan situasi saat Randy memasuki altar pernikahannya dengan Chelsey.

Alih-aih berjalan anggun, Randy justru menari sambil menyapa para tamu undangan saat memasuki altar.

Dengan senyum merekah di wajah, Randy tampak begitu bahagia. Berikutnya, akum @elfiraloy juga mengunggah prosesi pemberkatan pernikahan Randy dengan Chelsey yang berlangsung khidmat di area luar ruangan.

Masih dalam unggahan @elfiraloy, Randy tampak menyanyikan sebuah lagu untuk Chelsey di depan pendeta.

Dengan berbekalkan gitar akustik, Randy mengungkapkan perasaan bahagianya telah mempersunting Chelsey lewat lagu tersebut.

Sebelumnya, Randy melamar Chelsey di Kanada tahun lalu. Randy mengabarkan lamarannya itu melalui akun Instagram-nya, @randpunk, pada 4 Juli 2018.

Lewat sebuah foto yang diunggah pada akun Instagram-nya @randypunk, ia memamerkan wajah sang kekasih sekaligus cincin lamaran yang tersemat di jari manis calon istrinya tersebut.

"Today is the most beautiful day in my life, July 4th 2018, I Love You @cfrank3030 #shesaidyes," tulis Randy yang menautkan akun sang kekasih.

(Kompas.com)