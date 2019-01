Jelang Konser BLACKPINK- Ini Video Jennie, Jisoo, Rose, Lisa Saat Tiba di Indonesia, Kasual & Cantik

TRIBUNJABAR.ID- Indonesia termasuk dalam jadwal konser tur girlband asal Korea Selatan, BLACKPINK.

Dalam jadwalnya, BLACKPINK akan menggelar konser di Jakarta pada 19-20 Januari 2018.

Personel BLACKPINK yang terdiri dari Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa sudah bertolak dari Korea Selatan dan tiba di Indonesia.

Tersebar foto-foto ketika BLACKPINK tengah di bandara dan akan berangkat ke Indonesia.

Personel BLACKPINK berangkat ke Indonesia pada Jumat (18/1/19) dari Bandara Incheon.

Berikut foto-foto yang diunggah fanbase BLACKPINK Indonesia.

Personel BLACKPINK yang terdiri dari Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa terlihat mengenakan mantel tebal.

[PRESS] 190118 BLACKPINK saat dibandara Incheon on the way Indonesia untuk konser 'IN YOUR AREA' pic.twitter.com/A5RZYPOJH2