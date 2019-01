Melly Mono Ingatkan Kebahagiaan Diri Sendiri Lewat Lagu 'Free'

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Melly Herlina atau sekarang lebih dikenal dengan nama Melly Mono kembali merilis single terbaru dengan judul 'Free' pada akhir tahun 2018 lalu.

Bekerja sama dengan produser musik Nutyas Surya Gumilang (NSG), Melly Mono memberikan semangat yang berbeda di karya terbarunya.

Nama Melly Mono sudah dikenal dengan karya-karyanya, mulai dari band SHE dan beralih ke musik electronic dance music (edm) yang lebih kekinian.

Lagu 'Free' menceritakan tentang sebuah kesetiaan yang tak bisa menerima perubahan, hingga akhirnya keputusan untuk bertahan tak bisa diindahkan, dan lebih baik pergi menikmati kebebasan.

"Free menginspirasi aku untuk menilai dan mengingatkan jangan lupa untuk membahagiakan diri sendiri. Secara tidak langsung kebebasan ini memberikan energi positif dan kita harus berani berbicara, bebas untuk berkarya," ujar Melly saat saat ditemui di sela acara radio, di Four Points by Sheraton Bandung, Jalan Ir H Djuanda No 46, Rabu malam (16/1/2019).

Jebolan The Remix ini mengatakan di dalam proses single terbarunya ini Ia mengerjakannya secara mandiri karena sudah tak dinaungi oleh label.

"Aku berniat kalau enggak kerja sendiri, aku enggak akan belajar. Ketika belajar semuanya sendiri banyak banget ilmu yang aku dapetin," ujar Melly.

Melly melihat penyanyi muda saat ini begitu keren dan idenya lebih kreatif, oleh karena itu Ia ingin bisa mandiri seperti penyanyi muda saat ini.

Proses rekaman lagu 'Free' ini tak memakan waktu yang lama, namun pembuatan lagunya diakui Melly cukup menghabiskan banyak waktu.

"Proses pembuatan lagunya aku banyak mau, lagunya nggak pure edm. Justru ini lagu edm yang menjadi pop," ujarnya.

Melly Mono mengatakan, Ia ingin mendapatkan hasil yang terbaik untuk karyanya supaya lebih bisa dinikmati oleh pendengar kalangan usia manapun.

