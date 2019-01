Legenda Manchester United Tuduh Jose Mourinho Sengaja Ingin Dipecat

TRIBUNJABAR.ID- Meski sudah dipecat Manchester United, Jose Mourinho, masih mendapat kritikan pedas dari legenda Setan Merah, Paul Scholes.

Menurut Paul Scholes, Jose Mourinho sengaja mengatur pemecatannya sendiri.

Paul Scholes yang bergelimang titel bersama Manchester United menjadikan sikap negatif Jose Mourinho sejak awal musim ini adalah dasar tuduhan.

"Saya tidak suka Mourinho sejak awal musim ini saat ia mulai mengeluh pada pramusim dan mengatakan bahwa para pemain tidak terlalu bagus," kata Paul Scholes seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Mourinho mengeluh tidak mendapat pemain incaran, bek, dan klub yang tidak memperlakukannya dengan baik. Saya rasa dia tidak ingin berada di sana," ujar Paul Scholes.

• Tak Lagi Bersama Persib Bandung, Patrich Wanggai Dikabarkan Merapat ke Klub Promosi Liga 1

• Arsenal Kalah dari West Ham, Unai Emery: Petanda Buruk, Ambisi di Liga Inggris Kian Sulit Dicapai

Hal ini membuat Paul Scholes mulai mengambil kesimpulan sendiri terhadap sikap Jose Mourinho tersebut.

"Saya rasa Jose Mourinho mengatur kepergiannya secara sempurna pada akhirnya," kata Paul Scholes.

Jose Mourinho meninggalkan Manchester United pada akhir tahun lalu.

Manchester United lalu menunjuk Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih interim mereka.

Sejak saat itu, Manchester United langsung mampu meraih enam kemenangan beruntun di semua ajang.