Single Baru, Virzha Tuangkan Rasa Cinta kepada Sang Bunda Lewat Lagu 'Janji'

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Penyanyi jebolan Indonesian Idol, Virzha kembali hadir dunia musik tanah air dan memperkenalkan single terbarunya berjudul 'Janji'.

Sebelumnya lagu 'Janji' ini telah rilis video klipnya pada 25 Desember 2018 lalu.

Lagu yang diciptakan oleh pria bernama lengkap Di Muhammad Devirzha ini memiliki lirik yang begitu kuat dan dalam.

Pesan Ustaz Arifin Ilham untuk Ketiga Istrinya, Ada Isyarat tentang Kepergian dan Akhirathttps://t.co/tb1A2UY0Dt. — Tribun Jabar (@tribunjabar) January 16, 2019

Lirik lagu 'Janji' menceritakan tentang seseorang yang akan setia selamanya kepada orang yang dicintai.

Ditemui di acara musik radio, Virzha mengatakan, dalam pembuatan lirik ini Ia membayangkan satu sosok yang tidak bisa Ia gambarkan.

"Sosok yang begitu kuat ini akhirnya aku hadirkan sebagai sosok Ibu, karena Ibu adalah orang yang saya cintai selamanya," ujar Virzha di Four Points by Sheraton Bandung, Jalan Ir H Djuanda No 46, Rabu malam (16/1/2019).

Dikenal sebagai penyanyi pria yang senang menyanyikan lagu-lagu melow dengan tema cinta, Virzha mengatakan, di lagu 'Janji' ini memiliki makna cinta yang begitu luas.

Pria berambut gondrong ini mengatakan setiap lagu yang dibuatnya berdasarkan rasa cinta.

• 10 Mobil Damkar dan 3 Water Cannon Dikerahkan, Kebakaran Gudang Plastik di Tasik Padam dalam 3 Jam

Lirik lagu yang ditulis secara tulus dan penuh cinta membuat lagu-lagunya easy listening bagi pendengarnya.

Di tahun 2019 ini Virzha juga tengah mempersiapkan rencana besar untuk karya musiknya.

"Aku sedang mempersiapkan album ketiga dan rencananya akan membuat konser Virzha berkarya selama lima tahun," ucapnya.

Rencananya konser tersebut akan diadakan di bulan Agustus diantara kota Yogyakarta dan Makassar.

• Mengintip Persiapan Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandiaga Jelang Debat Capres Pertama Nanti Malam